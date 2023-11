Coppa Italia LR Vicenza-Triestina, Tesser: "La rotazione sarà importante ma non totale"

Martedì 28 novembre alle ore 21.00 al “Menti” la Triestina se la vedrà con il Vicenza negli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie C Now. In vista della trasferta in terra berica, mister Attilio Tesser ha parlato così della sfida: “E’ una gara che ha un significato perché è una partita ufficiale e la Triestina deve sempre fare il meglio che può, poi anche i tifosi ci tengono. Noi portiamo avanti quel programma messo in atto nei precedenti turni di coppa, dando spazio a chi fin qui ha giocato meno e cercando di mettere minuti in quei giocatori che stanno recuperando da infortuni, vedi Ciofani o lo stesso D’Urso rientrato una mezz’ora sabato. Sarà un’occasione per prepararci anche verso la prossima gara di campionato, in coppa stiamo facendo bene quindi speriamo di proseguire su quella strada.



La rotazione sarà importante ma non totale, lo sarebbe stata se avessi avuto tutti i giocatori a disposizione. Sono comunque tutti ragazzi che fanno parte della rosa e quando sono chiamati in causa lo fanno bene, vogliamo che continuino a farlo e andare avanti. Due o tre ragazzi dovranno riposare meno e venire impiegati per forza di cose perché abbiamo fuori Struna, purtroppo Pavlev e mi dispiace perché sarebbe stata importante la sua presenza, riposerà poi Matosevic, mentre Kacinari ha un problemino e verrà valutato a ridosso del calcio d’inizio, al momento è in forte dubbio. Sugli esterni siamo corti quindi qualcuno dovrà fare una sessantina di minuti, un paio di cambi sono programmati ma questo mi disturba perché poi hai meno possibilità di fare scelte durante la partita”.