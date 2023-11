Coppa Italia LR Vicenza-Triestina: le probabili formazioni

I campioni in carica del Vicenza ospitano al Menti la Triestina nel match degli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C. Mister Diana ritrova Costa e Ferrari, assenti in campionato per squalifica. Il tecnico biancorosso, che ha convocato 26 calciatori, opterà sicuramente per dei cambi. Anche Tesser schiererà una squadra diversa dal solito e dovrà fare a meno di qualche pedina importante.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Vicenza (3-4-2-1): Massolo; Ierardi, Golemic, Laezza; Valietti, Cavion, Rossi, Costa; Della Morte, Proia; Ferrari. All. Diana.

Triestina (4-3-1-2): Agostino; Ciofani, Malomo, Moretti, Rizzo; Celeghin, Fofana, Pierobon; D'Urso, Lescano, Adorante. All. Tesser.

Arbitro: Leonardo Mastrodomenico della sezione di Matera. Assistenti Alessandro Parisi di Bari e Ayoub El Filali di Alessandria. Quarto ufficiale Francesco Zago di Conegliano.