Coppa Italia LR Vicenza-Triestina: 2-0 e passaggio ai quarti di finale

Il Vicenza batte la Triestina 2-0 negli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C e stacca il pass per i quarti, dove incontrerà la vincente di Cesena-Rimini. Vittoria meritata dei biancorossi, che cercano più volte il terzo gol e chiudono bene ai tentativi della Triestina di riaprire la gara. Ottima prova di Massolo che riesce a parare tutto.

In cronaca.

All'11' Massolo interviene di testa fuori area per anticipare Adorante. Pochi minuti dopo Redan prova il tiro, ma la sua conclusione è deviata in angolo. Al 21' Vicenza in avanti: Ferrari calcia da fuori area altissimo e poco dopo De Maio di testa non sfrutta un'ottima combinazione su calcio da fermo. Al 24' vantaggio della squadra di Diana: Pellegrini mette un cross invitante per Proia che mette dentro la rete dell'1-0. Al 31' Vicenza vicino al raddoppio: cross dalla destra e ancora Proia prova la conclusione, che diventa un assist per Pellegrini, che manca il tocco in rete. Al 40' grande parata di Massolo su Redan che tutto solo in area non riesce a trovare il gol del pari. Dopo questa azione non succede più nulla e termina la prima frazione di gara.

Inizia la ripresa e dopo undici minuti il Vicenza ci prova con Pellegrini, ma la sua conclusione a botta sicura viene ribattuta da Agostino. Sul capovolgimento di fronte Redan viene anticipato da Massolo con un'uscita tempestiva. Al 15' la squadra di Diana trova il raddoppio: calcio d'angolo di Costa, sponda di Ierardi, colpo di testa di Ferrari, che prima trova l'opposizione di Agostino, ma poi riesce a mettere in rete. Al 29' Massolo in tuffo devia in angolo una punizione battuta da Adorante. Un minuto dopo ancora l'estremo difensore biancorosso è bravo a dire di no al tiro da breve distanza sempre di Adorante.

Nei restanti minuti, a parte i cambi, non succede più nulla e dopo cinque minuti di recupero l'arbitro manda tutti negli spogliatoi.

IL TABELLINO

LR VICENZA-TRIESTINA 2-0

RETI: 24' pt. Proia, 15' st. Ferrari

L.R. VICENZA (3-5-2): Massolo; Ierardi, De Maio (32' st Golemic), Sandon; Lattanzio (21' st Valietti), Cavion, Jimenez, Proia (21' st Tronchin), Costa (32' st Greco); Pellegrini (36' st Rolfini), Ferrari. Allenatore: Diana



TRIESTINA (4-3-1-2): Agostino; Ciofani, Moretti, Rizzo, Anzolin (31' st Germano); Pierobon, Fofana (31' st Correia), Gunduz (25' st Kacinari); D'Urso (14' st El Azrak); Redan (14' st Finotto), Adorante. Allenatore: Tesser

ARBITRO: Mastrodomenico di Matera

NOTE: ammoniti Gunduz (T), Lattanzio (V), Tronchin (V). Recupero: 0' pt, 5' st.