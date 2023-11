Coppa Italia LR Vicenza-Pro Patria: i convocati di mister Colombo

Squadra in casa

Squadra in casa LR Vicenza

Mister Colombo per la sfida contro il Vicenza, in programma questa sera allo stadio Menti, ha convocato 22 calciatori e dovrà fare a meno di tre pedine importanti come Vaghi, Nicco e Mallamo.

ELENCO CONVOCATI

Portieri: Mangano, Rovida;

Difensori: Bashi, Lombardoni, Minelli, Moretti, Saporetti, Somma

Centrocampisti: Bertoni, Caluschi, Citterio, Ferri, Fietta, Marano, Ndrecka, Piran, Renault;

Attaccanti: Castelli, Parker, Pitou, Stanzani, Zanaboni.