Finale Coppa Italia, il Lane atteso nel tempio della vecchia signora

IL LANE ATTESO NEL TEMPIO DELLA VECCHIA SIGNORA

Ora è ufficiale. Al raggiungimento della finale di Coppa Italia di serie C si aggiunge per la tifoseria berica la chicca di una location più che prestigiosa. Come ipotizzato, infatti, il presidente della Lega Pro ha ottenuto che la gara Juventus U23-Vicenza sia disputata il 2 marzo alle ore 20:30 sul green dell’Allianz Stadium di Torino.

L’importanza assegnata alla partita è testimoniata anche dalla presenza, assolutamente inedita per entrambe le squadre del controllo VAR (video assistant referee) di solito riservato agli incontri di serie superiore. Si è così superato lo scoglio del derby tra Juve e Toro previsto nella stessa data. Salvo variazioni di giorno ed orario, il match di ritorno sarà disputato al Romeo Menti di Vicenza sabato 11 marzo alle ore 21.00. E’ prevedibile, sia nel turno di andata che in quello di ritorno, un afflusso massiccio di sostenitori berici, per quella che potrebbe essere un evento epocale. Non l’unico, spera il Vicenza, ancora saldamente in corsa per l’obiettivo della promozione in serie B.