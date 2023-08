Coppa Italia, Feralpisalò-Vicenza: le formazioni probabili

I biancorossi volevano rimandare il match per l’epidemia da gastroenterite che ha decimato la squadra: ma nulla da fare. Si vedranno in campo per la prima volta in veste ufficiale Golemic e Laezza in difesa e Costa e De Col a centrocampo. Forse Massolo in porta