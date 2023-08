Coppa Italia, Feralpisalò-Vicenza: "Girone facile? Una stupidaggine...

La prima curiosità mister Aimo Diana ha dovuto togliere in conferenza stampa pre Coppa è quella dello stato di salute della squadra dopo l’epidemia di gastroenterite che l’ha colpita in settimana.

“Siamo in emergenza, ovviamente. Qualcuno è stato recuperato ma ne ho ancora diversi che non so se saranno arruolabili. In alcuni casi il loro forfait è già certo e mi riferisco ai vari Greco, Rolfini, Lattanzio, Cester, Cappelletti, Jimenez ecc. Altri sono rientrati nel gruppo dopo aver superato la fase critica, tipo Ferrari o Golemic ma capite bene che non posso fare alcuna previsione almeno fino a domattina. Quel che è certo è che questo guaio ci ha fatto perdere il ritmo della preparazione e saltare un’amichevole che mi sarebbe servita per dare minutaggio alla squadra.”

Non ci voleva in vista di una gara ufficiale e per di più contro un avversario forte che lei conosce bene…”

“Confermo. Guarda casa è stato l’ultima formazione che ho incontrato l’anno scorso, nella Supercoppa e diventa ora la prima in questa nuova stagione. Sono temibili soprattutto perché hanno fatto bene negli ultimi anni e l’organico di quest’anno è in larga misura lo steso, fatto cioè di gente che si trova a meraviglia.”

E’ rimasto deluso per il rifiuto del club gardesano a rinviare l’incontro per i noti motivi?

“Cerco di non occuparmi di questi aspetti. Io sono un uomo di campo e penso a giocare e vedrete che 11 elementi validi da opporre loro li troveremo comunque.”

Come sta reagendo la squadra a questo inizio di stagione?

“Abbiamo il problema dei numeri, nel senso che siamo troppi rispetto alla lista che dovremo presentare alla Federazione. Alcuni degli uomini che ho adesso a disposizione sono destinati a cambiare casacca, ma devo dire che questo non ha affatto inciso negativamente sul loro atteggiamento psicologico e sul loro lavoro. In questo caso diventa fondamentale il supporto dello staff che deve dimostrare di avere spessore e chiarezza di idee. Posso dire di aver trovato un gruppo di bravi soldatini che supportano la mia cultura del lavoro.”

Questo vale anche per Dalmonte, del quale si sa la disposizione ad andarsene?

“Certo. Parliamo di un ragazzo serissimo e qualitativo. Io so che lui ha certe idee in testa e le rispetto, ma finchè si sta qui tutti devono stare sul pezzo. Primo per una questione morale e secondo perché l’impegno in questo periodo consentirà a chi cambia aria di presentarsi alla nuova destinazione nelle migliori condizioni di forma.”

E’ uscita la possibile griglia del girone A di serie C. Si comincerà in ritardo il 3 settembre. Lei concorda con quelli che definiscono il nostro girone come il più facile?

“Assolutamente no. Se vogliamo fare strada dobbiamo diffidare dai presunti avversari facili. Io lo so bene. Nello scorso torneo abbiamo sofferto molto anche con avversari, che so, tipo il Montevarchi o il San Donato Tavernello con i quali, secondo i beni informati, avremmo dovuto fare un sol boccone. Non sarà così, ve l’assicuro. Per questo dobbiamo prepararci a dovere e infatti, Coppa Italia a parte, stiamo approntando un piano di amichevoli per rodare al 100% la squadra.”