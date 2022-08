Coppa Italia, Eccellenza: vincono Altavilla ed Eurocassola, pareggio per Camisano e sconfitta choc per Cornedo

Ecco i risultati della prima giornata della prima fase a gironi della Coppa Italia Eccellenza nella quale sono coinvolte sei squadre vicentine.

GIRONE 3 - Nel girone 3 Unione La ROcca Altavilla batt Schio (incontro giocato a Tavernelle) per 3-1. Go, di Lombardo al 2'0' del primo tempo, frazione che si chiude sul 1-0 per i padroni di casa. Nella ripresa raddoppio dell'Altavilla con Mattioli al 12', poi Giusti accorcia le distanze al 34' e ROmia suggella il successo al 40'. Finale 3-1.

L'altro incontro del girone Tra Virtus Cornedo e Belfiorese finisce con un sonoro 2-6: un primo tempo da dimenticare per i giallobù della valle dell'Agno che subiscono dai veroesi 5 gol in mezzora: tripletta di Camparmò (4', 14', 20') e gol di Menegazzi al 22' e al 34'. Prima della quinta rete la reazione dei padroni di casa con Lovato al 32' che segna il momentanel 1-4. Il primo tempo si chiude sul 1-5. Nella ripresa si vedono solo due rigori: al 30' Baltieri che prota i suoi sul 6-1 e poi al 43' Visonà che suggetta il risultato sul 2-6.

GIRONE 4 - Nel girone 4 l'Eurocassola neopromosso è corsaro allo stadio Mercante contro il Bassano: va a vincere sul 1-2. Rigore al 7' con Parise che realizza per l'Eurocassola. Raddoppio su azione al 33' con Lando. Il pareggio arriva nel recupero della ripresa con Lukanovic (47').

GIRONE 6 - Nel girone 6 tra Mestrino e Camisano finisce in parità (2-2). Il Camisano illude i suoi tifosi mettendo a segno sul 1-0 (gol di Poli dei padovani) due reti a opera di Rampazzo: la prima al 30' del primo tempo e la seconda allo stesso minutaggio della ripresa. Ma alla fine sono i padroni di casa che con Tamponi al 43' conquistano il pareggio.Per il camisano la prima fase prevede altre due partite con l'Academy plateola e l'Arcella.