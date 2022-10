Coppa Italia Eccellenza Veneto: ai quarti tre vicentine, Altavilla, Camisano e Eurocassola

Gran successo per le squadre vicentine impegnate mercoledì sera 26 ottobre 2022 negli ottavi di finale della Coppa Italia della categoria Eccellenza. L’unione La Rocca Altavilla ha battuto nettamente la Godighese per 5-0. Reti: 1' pt Cvetkovic, 37' pt Gianesini, 10' st Ballarini, 27' st Cocco, 43' st rigore di Tonani.

L’Union Eurocassola in casa ha battuto 5-1 la Belfiorese. Reti: 10' pt rigore Fagan (U), 40' pt Camparmò (B), 5' st Fagan (U), 20' st autogol Maggio (B), 40' st Simoni (U), 45' st Simoni (U).

Infine nel pomeriggio di mercoledì 26 ottobre 2022 ha battuto in trasferta i veneziani del Calvi Noale. Reti: Colman Castro, Campesan, Rampazzo.

GLI INCONTRI DEI QUARTI DI COPPA ITALIA ECCELLENZA DEL 14 DICEMBRE 2022

Gli abbinamenti sono decisi per i quarti di finale, ma i campi per regolamento vanno sorteggiati: nelle prossime settimane gli uffici regionali della Federazione se ne occuperanno. Le partite si svolgeranno comunque il 14 dicembre 2022 con la formula della sola andata.

Queste la partite:

Unione La Rocca Altavilla-Vigasio

Camisano- Caorle La Salute

Clivense-Vittorio Falmec

Union Erurocassola-Spinea