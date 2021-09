Coppa Italia Eccellenza: vittoria per Bassano e Cornedo

Una vittoria casalinga per la Virtus Corneo e una vittoria corsara fuori casa per il FC Bassano hanno caratterizzato la prima giornata delle vicentine di eccellenza in Coppa Italia

Inizia con un un risultato positivo la stagione per il FC Bassano 1903 che nel match del primo turno di Coppa Italia Eccellenza batte allo stadio di Grumolo delle Abbadesse il Camisano Calcio 1910 per 2 reti a zero. Prima segnatura al 41' del primo tempo con Ayoub Bounafaa e secondo gol che arriva alla fine della ripresa, marcatore Alessandro Zuin. I giallorossi domenica prossina affronteranno in casa la neopromossa Virtus Cornedo, mentre i biancocelesti saranno sul campo dello Schio.

Intanto la Virtus Cornedo batte allo stadio Santagiuliana il Calcio Schio per 2-0 nel primo match di Coppa Italia Eccellenza.