Coppa Italia, Eccellenza: Montecchio batte Bassano di misura e passa il turno

Agli uomini di mister Coppola in questo inizio di stagione riesce bene tutto: in Coppa Italia sono imbattuti e non hanno subito reti. La punta Matteo Casarotto mostra sempre grande vivacità e ottima forma: ha segnato il gol partita nel primo tempo, approfittando della lentezza temporanea degli avversari. L'allenatore del Montecchio Maggiore per la partita di ieri sera, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza, contro FC Bassano ha messo in campo anche tre giovanotti classe 2003: Meggiolaro, Boscaro e l'attaccante Bari. Scelta che si è dimostrata decisiva e che ha permesso di imprimere vivacità alla compagine castellana. Il gol è scaturito con un'azione di rimessa,: un lancio lungo che ha messo in moto Casarotto che sfruttando la sua velocità ha superato la difesa e ha battuto il portiere dei bassanesi Amatori. Un primo tempo difficile per il Bassano: la sua manovra è sembrata lenta e farraginosa, mentre il Montecchio, come avvenuto al 14' per il gol di Casarotto ha difeso bene e ha impresso dei cambi di ritmo del gioco in attacco micidiali. Meglio i giallorossi nella ripresa quando sono stati pericolosi per il Montecchio (in maglia verde), in più di un'occasione. Passa alla fase successiva della Coppa Italia di Eccellenza l'Unione Calcio Montecchio Maggiore. Bassano inece è fuori, e ora si concentrerà sul campionato.