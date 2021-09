Coppa Italia Eccellenza: oggi Camisano-Bassano e Cornedo-Schio

Parte oggi 5 settembre con il primo turno di gare la stagione ufficiale con la fase regionale della Coppa Italia per l'Eccellenza e il Trofeo Regione Veneto per la Promozione, la Prima e Seconda Categoria.

CATEGORIA ECCELLENZA

Nella categoria dei dilettanti del calcio di Eccellenza sono in lizza 42 formazioni, suddivise in 9 gironi quadrangolari e 2 gironi triangolari. Si incontrano con gare di sola andata. Si qualificano agli ottavi di finale la prime classificate per ogni girone e le 5 migliori seconde classificate nei gironi quadrangolari: in tutto passano alla fase successiva 16 squadre.

LE VICENTINE IN CAMPO

Nel quarto girone della Coppa Itlaia per l'Eccellenza sono quattro le squadre vicentine. Oggi alle 16 a Grumolo delle Abbadesse Il Camisano Calcio 1910 ospita FC Bassano. La Virtus Cornedo ospita lo Schio Calcio. Nel girone numero 3 a cavalo tra le province di Verona e Vicenza il Montecchio Maggiore gioca in casa domenica prossima ospitando il Cologna Veneta 1919.