Coppa Italia, Eccellenza - Bassano stende il Giorgione con sette reti e Cornedo batte Altavilla di misura

Si è giocato domenica 4 settembre il secondo turno della Coppa Italia di Eccellenza nel territorio del Veneto. Vediamo i gironi in cui sono impegnate le squadre vicentine.

GIRONE 3

Schio-Belfiorese, 0-1: un gol al 46’ del secondo tempo decide il match giocato a Schio. I giallorossi giocano benino e tengono testa ai veronesi per tutta la partita portando anche pericoli alla porta degli ospiti con Andreetto, Gumiero e Shehu. La Belfiorese sbaglia un rigore in finale della prima frazione con Pennacchio. Sciaguratissimo il finale del match quando il portiere Aladin Ayoub respinge un tiro di Leoni e Turrini insacca.

La Rocca Altavilla-Virtus Cornedo, 0-1: Gyimah abbatte la Rocca al 34’ della ripresa e rilancia i giallorossi nella rincorsa al Trofeo.

Dopo la sconfitta del primo turno la Virtus gioca con attenzione e ordine e riesce addirittura a mettere in crisi una delle corazzate della categoria. Fino al 20’ del primo tempo è tutta Unione La Rocca che ha buone occasioni con Ballarin, Mattioli, Tonani e Marchioron. Poi sempre nella prima frazione da segnalare per la Virtus un paio di buone occasioni per Vigolo (ghiottissima quella al 32’ solo davanti al portiere). Si chiude il primo tempo con un’occasionissima da gol per Ballarin, conclusione respinta sulla linea.

Nella ripresa spinge subito l’Union La Rocca Altavilla con un bel tiro di Tonani in area parato dal portiere ospite Pilan, che al 10’ para anche un bel tiro in porta di Scaglione. Con le sostituzioni le cose cambiano e il Cornedo sembra più pimpante: la svolta con Gymah al 34’ che recupera palla sulla tre quarti e beffa il portiere Marocchi da dentro l’area. E nel finale per poco non fa doppietta.

GIRONE 4

Giorgione-Bassano, 0-7: il Bassano trova un Giorgione in difficoltà motivazionale dopo la delusione del mancato ripescaggio in serie D (a favore del Catania fallito la scorsa stagione): in settimana si è dimesso il presidente Antonello e la formazione in campo è stata supportata dall’inserimento di molti under. I giallorossi ne approfittano con sette reti: nel primo tempo al 8’ va in rete Lukanovic, al 16’ Chia, al 27’ Peotta. Poi Chia chiude la prima frazione con altri due gol al 33’ e al 46’ e sigla la tripletta. Nella ripresa al 17’ si ripete Lukanovic (doppietta per l’attaccante) e sigilla al 36’ Reato.

Se il Bassano di mister Glerean riuscirà a battere la Godighese mercoledì 14 settembre può aspirare al superamento del turno di Coppa Italia.

Union Eurocassola-Godighese, 0-2: la Godighese si dimostra squadra quadrata in questo inizio di stagione e conquista anche il secondo turno di Coppa ipotecando la qualificazione per la seconda fase. Gol di al 9’ del primo tempo di Skukolli e nel recupero della ripresa al 46’ di Dell’Andrea. Al 27’ del secondo tempo l’episodio dell’espulsione di Molinari (Godighese) con Eurocassola che in superiorità numerica negli ultimi 15’ non riesce ad agganciare il pareggio.

GIRONE 6

Camisano 1910-Academy Plateola, 1-1: pari tra i vicentini e i piazzolesi con l’Academy che va in vantaggio al 9’ della ripresa con Semenzato. Poi i cambi operati dal mister biancoceleste Sabbadin offrono l’occasione per una reazione importante, tanto che il pareggio arriva al 34’ con Rampazzo.