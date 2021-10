Coppa Italia Eccellenza: Bassano batte Schio, 2-1 e va agli ottavi a Montecchio

L'avversario di FC Bassano negli ottavi di Coppa Italia della categoria di Eccellenza è Montecchio Maggiore, e il match si giocherà all'ombra dei castelli di Giulietta e Romeo.

FC Bassano (in maglia verde) ha battuto i giallorossi della Val Leogra nell'incontro infrasettimanale giocato a Schio.



Nella ripresa il Calcio Schio spinge di più: in campo mister Visentin ha schierato una squadra di giovani tutti nati negli anni duemila, probabilmente per risparmiare i titolari per il campionato. E i padroni di casa vanno vicini al gol proprio ad inizio di secondo tempo: un taglio in mezzo dalla sinistra di Ciscato che gli attaccanti non agganciano in tempo. Poi una clamorosa occasione per Shehu che a portiere battuto calcia sopra la traversa. Errori che si pagano perché il raddoppio del Bassano arriva allo scadere con Roveretto (doppietta per lui) che coglie l'occasione per battere il portiere Rossi.