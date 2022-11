Coppa Italia, Serie C: il LR Vicenza vince ai rigori a Rimini (3-5) e va ai quarti

Partita dai mille volti quella allo stadio "Romeo Neri" tra Rimini e LR Vicenza per gli ottavi di Coppa Italia condita da un festival di ammonizioni, da un’espulsione e un rigore sbagliato per parte. Primo tempo passabile per gli uomini di mister Francesco Modesto, ripresa quasi inguardabile, difficoltà nel primo tempo dei supplementari e poi entra Ronaldo e il gioco del Vicenza cambia in meglio e domina gli avversari che chiudono in 9 con l’espulsione di Panelli al 120'. Poi alla roulette dei rigori Grandi si riscatta parandone uno e deviado sul palo il secondo.



PRIMO TEMPO

Subito il Rimini è aggressivo e nei primi 5’ si presenta per ben tre volte nell’area del Vicenza: la difesa biancorossa annulla gli attacchi e difende la porta.

Dopo un’ incursione con un cross a vuoto nell’area avversaria da parte di Greco, al 15’ il centrocampista Cavion va vicino alla rete con un tiro che va di poco sopra la traversa.

Quattro minuti dopo Oviszach offre un ottimo assist in area a Scarsella e la squadra di casa si salva in calcio d’angolo.

Il Vicenza si fa propositivo, costruisce gioco e si rende pericoloso: il Rimini risponde con un gioco duro. Nel giro di due minuti tra dopo il 30’ l’arbitro ammonisce prima Casa e poi Vano.

Al 32’ è rigore a favore del Vicenza: Piscitella in difesa ferma irregolarmente Oviszach scatenato.

Per l’arbitro è penalty. Batte Rolfini, ma para Galeotti. Il numero 11 del Vicenza ha battuto male, cercando di indirizzare sulla sinistra, ma il giovane portiere rivierasco intuisce e respinge una palla a mezza altezza poco angolata.

Al 34’ segue una importnate parata di Grandi che salva il risultato.

E al 38’ c’è da segnalare un’incursione di Rolfini che calcia di sinistro in porta, ma la palla va fuori a lato.

Il primo tempo si conclude a reti inviolate.

Da segnalare infine che sono 69 i tifosi del Vicenza che si sono presentati nello spicchio dedicato agli ospiti: l’orario pomeridiano in una giornata di lavoro non aiuta alla partecipazione del pubblico.



SECONDO TEMPO

Nella ripresa mister Modesto ripresenta la stessa formazione del primo tempo mentre nel Rimini entra Sereni per Piscitella.

Al 2’ minuto i vicentini rischiano l’autogol con Sandon su un cross a rientrare di Gabbianelli: l’intervento del difensore poco coordinato comunque mette palla in calcio d’angolo.

Al 21’ è rigore: uscita sbagliata dai pali di Grandi che lascia la palla crossare da Tonelli al centravanti del Rimini Vano che batte in porta da pochi metri. Sulla traiettoria c’è Pasini che ferma sulla linea di porta. Palla respinta ma poi agganciata da Tonelli che la calcia con violenza in porta. La sfera viene deviata da Sandon con un gomito. Seconda ammonizione per il difensore: è espulso!

Al 22’ sul dischetto è Sereni che sbaglia il rigore calciando fuori dallo specchio di porta. Grandi graziato.

Seguono le sostituzioni del Vicenza rimasto in 10: fuori Rolfini e dentro Ierardi, un difensore per un attaccante.

Al 24’ Sereni, già ammonito, viene a sua volta espulso per un brutto intervento su Bellich colpito al volto con un gomito.

E anche il Rimini resta in 10. L’allenatore dei romagnoli allora sostituisce Vano con Accursi.

Al 31’ occasione Rimini con Regini di testa su calcio di punizione, ma la palla esce a fil di palo.

Un minuto dopo risponde Stoppa con un tiro meraviglioso che impegna il portiere Galeotti che mette la palla in angolo.

Al 38’ arriva il gol dell’ex vicentino Laverone che segna l’1-0: tiro forte da fuori area sugli sviluppi di un calcio spagnolo.

Poi occasione per Stoppa in posizione di centravanti che calcia sopra la traversa e infine nel recupero il gol del Vicenza.

E’ Ierardi che segna di piede con un tiro dai 20 metri dalla destra che si appoggia al palo interno e si insacca. E’ l’1-1 proprio al 95’ del match. Si va ai supplementari!

Nella foto Mario Ierardi autore del gol del pareggio al 95' su azione

SUPPLEMENTARI A RETI INVIOLATE, MA ENTRA RONALDO

Le squadre sono molto stanche e "giocano lunghe".

Occasione al 1’ per Accursi che manda la palla sull’esterno della rete. Al 3’ ci prova Rossetti, ma Bellich devia in angolo.

Ai 9’ del primo supplementare mister Modesto fa subentrare Ronaldo al posto di Oviszach, porta così forze fresche a centrocampo!

Al 12’ proprio Ronaldo approfitta di un rilancio sbagliato del portiere Galeotti e al volo calcia verso la porta, si inserisce Bellich che di tacco devia verso lo specchio ma la sfera e fuori di poco. Brivido per i riminesi e gol mancato per il Vicenza.

Dopo un minuto di recupero nel primo supplementare si va al secondo con il Rimini che inserisce Tanasa per Pasa.

Il Vicenza costruisce gioco dopo l’inserimento di Ronaldo: la qualità in campo è cambiata completamente.

Al 3’ del secondo supplementare è Valietti che si mette in mostra con un tiro dal vertice dell’area di rigore riminese: la difesa devia in angolo.

Da segnalare ottime giocate tra Cavion, Ronaldo e Stoppa a cui si aggiunge Jimenez.

Il Rimini si spegne e il LR Vicenza macina gioco!

Su cross di Greco Valietti manca l’aggancio a pochi passi dalla rete avversaria.

Parata di Grandi a 4’ dal 120esimo.

Panelli espulso per doppia ammonizione a 2’ dalla fine e il Rimini resta in nove!

In chiusura Ronaldo batte una punizione che aggira la barriera si infrange sull’esterno della rete.

AI CALCI DI RIGORE GRANDI SI RISCATTA E PARA!

Rimini e Vicenza finiscono dopo 120’ di partita sul 1-1: il Rimini è rimasto in nove uomini il Vicenza in dieci.

Battono i rigori:

- Ronaldo (V) GOL: 0-1

- Delcarro (R) GOL: 1-1

- Stoppa (V) GOL: 1-2

- Rossetti (R) GOL: 2-2

- Jimenez (V) GOL: 2-3

- Tonelli (R), para Grandi: 2-3

- Ierardi (V) GOL: 2-4

- Tanasa (R), Grandi sfiora la palla che finisce sul palo: 2-4

Il LR Vicenza passa il turno e va a giocare i quarti di Coppa Italia.

Nella foto sotto i giocatori nel cerchio di centrocampo in attesa di calciare i rigori

I 69 eroi biancorossi in trasferta a Rimini nel pomeriggio lavorativo infrasettimanale