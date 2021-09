Coppa Italia: Cartigliano e Campodarsego, 4-0

I biancoazzurri del Cartigliano siglano un'altra partita vittoriosa e senza subire reti. Questa volta al primo turno della Coppa Italia di serie D: "stesi" i padovani del Campodarsego con due gol per tempo. Davanti ad un centinaio di spettatori vanno in rete nel primo tempo su azione Zanini (30') su assist di Gjoni e Boudraadi testa su angolo battuto da Pelizzer (46'). Nella ripresa rigore battuto da Pelizzer al 29' e poi sigillo di Pregnolato in pieno recupero al 49' su punizione di Barzon. Gli uomini di Ferronato vincenti passano ai 32esimi di Coppa Italia di serie D.