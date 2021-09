Coppa Italia: Arzignano batte Sona, 2-1

Fc Arzignano Valchiampo batte il Sona per 2-1. I gol per gli uomini di mister Bianchini sono stati segnati entrambi nel primo tempo. La partita per il Sona è iniziata subito in salita: subisce la rete al 1', un pallonetto micidiale di Beltrame che batte Caputo. Tra i pali per l'Arzignano fa il suo debutto in serie D il giovane portiere Magrini autore di una buona prestazione: già al 14' del primo tempo salva il risultato su punizione. La seconda rete per l'Arzi arriva da un assist di Beltrame per Gnago che insacca. La rete del Sona è al 42' con Bocchio. Nella ripresa va segnalata un'altra parata esemplare di Magrini su un tiro insidioso di Bocchio che mantiene l'Arzignano in vantaggio. Poi FC Arzignano Valchiampo costruisce gioco anche nella parte finale della partita ma non riesce a finalizzare. I giallocelesti con la vittoria di oggi pomeriggio passano alla fase dei 32esimi di Coppa Italia di serie D.



TABELLINO - FC ARZIGNANO VALCHIAMPO – ASD SONA CALCIO, 2-1 (2-1)

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Magrini, Casini (10’ st Nchama), Molnar (1’ st Bonetto), Beltrame (27’ st Zuffellato), Cariolato, Gning, Cescon (19’ st Grancara), Antoniazzi, Bigolin, Pellielo, Gnago. All. Bianchini.

?SONA CALCIO: Caputo, Gecchele, Belem (10’ st Angelini), Di Giorgio, Brescianini, Gobetti (1’ st Sylla), Bittaya (15’ st Pavan), Vaudagna, Di Nardo (38’ st Dambros), Bocchio, Caldeo. All. Damini.?DIRETTORE DI GARA: Francesco Zago di Conegliano?MARCATORI: 1’ pt Beltrame (A), 21’ pt Gnago (A), 42’ pt Bocchio (S).