Coppa Italia: Arzi-Sona, ingresso libero al Dal Molin

Mercoledì 22 Settembre, per FC Arzignano Valchiampo comincia l’avventura in Coppa Italia stagione 2021-2022. Alle ore 15, allo stadio “T. Dal Molin” (via A. Consolini, Arzignano), andrà in scena il primo turno di Coppa Italia Serie D che vedrà in campo FC Arzignano Valchiampo-ASD Sona Calcio. Partita di sola andata, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si procederà direttamente con i calci di rigore per conquistare la qualificazione ai 32esimi della competizione. Per l’occasione, l’ingresso allo stadio sarà libero con Green Pass.

NORME ANTI-COVID RACCOMANDATE DALLA SOCIETA'

In ottemperanza alle normative attualmente in vigore, per assistere agli eventi sportivi sarà necessario essere in possesso della “Certificazione Verde COVID-19” (Green Pass), per tutti i partecipanti dai 12 anni in su.

Si potrà accedere allo stadio nel rispetto delle norme anti Covid e dei dispositivi di legge attuali. All’ingresso verrà misurata la temperatura corporea e verrà controllato il Green Pass (vaccino, test molecolare o antigenico rapido negativo nelle ultime 48 h, essere guariti dal Covid negli ultimi sei mesi).

Obbligatorio l’uso della mascherina e il rispetto del distanziamento interpersonale.

Non saranno ammessi tifosi in possesso di Certificazione non idonea o non verificabile dagli steward presenti presso i varchi di accesso.

Al fine di velocizzare le procedure e facilitare i controlli si raccomanda l’utilizzo della versione digitale del QR Code.

Si raccomanda, inoltre, di arrivare con largo anticipo rispetto al fischio d’inizio al fine di evitare assembramenti e permettere il controllo della documentazione richiesta.