Coppa, Aimo lima l'artiglio e vola ai quarti

Il Lane supera con merito la Triestina col più classico dei punteggi (in gol Proia e Ferrari) ma nel bilancio vittorioso pesano molto le superparate di Massolo. La squadra dedica la vittoria a Fausto Rossi, che ha appena perso il papà. Buona però anche la partita degli alabardati, che hanno messo in campo quasi tutte le seconde linee, le quali peraltro hanno molto ben figurato. Sugli spalti del Menti (semideserto con un dato di appena 891 spettatori) anche una cinquantina di supporters giuliani.

LE PAGELLE DEL “BAFFO”

MASSOLO 7: dopo un’uscita sbagliata al 10’ inizia la sua apoteosi. al 40’ si oppone benissimo al tiro di Redan. Al 74’ la punizione di Adorante sembra destinata nel sacco ma il portiere biancorosso (in giallo) salva la porta. Da segnalare alcune uscite salvarisultato da libero di ruolo.

IERARDI 6+: note abbastanza positive per lui. Senza fare mirabilie, ricomincia a far vedere un certo signor SuperMario. Lavora molto di fisico, imposta senza errori e si dà da fare anche in fase di ripartenza.

DE MAIO 6,5: ci prova al 21’ di testa ma la zuccata è preda del portiere. La sua è una prova positiva, che lo conferma come dignitosa alternativa ai centrali titolari. E’ una buona notizia, perché parliamo di un giocatore giudicato da molti superfluo e inutile.

(GOLEMIC) n.g.: pochi minuti nei quali non è impegnato

SANDON 6: fa il suo compitino senza strafare. Si vede poco in proiezione offensiva ma là dietro copre gli spazi con una certa diligenza.

LATTANZIO 6-: promosso per quel che riguarda il dinamismo e la grinta, non altrettanto per la precisione. Perde qualche palla di troppo e non sempre è lucido negli ultimi 30 metri di fascia.

(VALIETTI) n.g.: entra e dimostra che la gamba è recuperata in pieno

CAVION 6-: si merita una sufficienza stiracchiata. Avrebbe il compito di tessere le geometrie in mezzo al campo ma si vede ancora troppo poco. All’inizio soffre terribilmente le incursioni laterali di Anzolin $ C., poi prende un po’ le misure. Ma il vero Cavion è altra cosa…

JIMENEZ 6,5: ottimo assist in area al 21’. Ancora un passaggio al bacio ma stavolta propizia il primo gol. Convincente sia quando fa il centrocampista sul play avversario che quando agisce da mediano in copertura, turando i buchi e conquistando alcune palle importanti.

PROIA 6/7: al 24’ si fa trovare al posto giusto e nel moneto giusto e devia in porta dopo una bella manovra berica. Ci prova ancora al 31’ ma stavolta non inquadra la porta. La sua prestazione è decisamente in crescendo rispetto al recente passato, anche in termini di “cazzimma”, dote che non sembrava decisamente nel suo DNA.

(TRONCHIN) n.g.: una ventina di minuti senza infamia né lode

COSTA 6: lavora come al solito molto, ma non trae grandi risultati da tanto sbattersi. Tocca una quantità industriale di palle ma non riesce mai a trovare la giocata giusta o il corridoio vincente. Stranamente va anche poco al tiro, una sua specialità. Gli abbiamo visto fare di meglio…

(GRECO) n.g.: anche per lui una passerella buona per il minutaggio

PELLEGRINI 6-: un’incertezza al 17’ che libera una ripartenza degli ospiti. Al 58’ il suo tiro è preda di Agostino. Si fa apprezzare per il pressing e la ricerca della profondità. Ma ancora una volta non è il giocatore decisivo rubato alla Reggiana per fare grande il Lane.

(ROLFINI) n.g.: un colpo di testa all’83 parato.

FERRARI 6/7: un assist di petto per Pellegrini al 58’. Al 61’ su calcio d’angolo il Lane ci prova prima con una zuccata neutralizzata dall’estremo difensore ospite ma poi è del Loco l’incornata del raddoppio. Ancora un tentativo, stavolta di piede, all’84 ma Agostino è attento. A tratti, specie nella ripresa, fa vedere il vecchio Loco. Tiene palla spalle girate, calcia in porta e si sblocca di testa da vero bomber. Una rondine non fa primavera ma se si risvegliasse il puntero, per il Vicenza sarebbe una grande novella.

All. AIMO DIANA 6/7: sapeva che questa gara non valeva solo per il passaggio del turno ma anche come mina psicologica nei confronti del trio che sta davanti al Lane. Ora in Coppa la sua squadra è attesa dall’insidioso ma non impossibile Rimini (probabilmente al Menti) mentre in Campionato è condannata a vincere sempre, sperando in un rallentamento delle prime della classe, segnatamente il Mantova che sta tenendo un passo pazzesco. Pensate che la Triestina (potenzialmente seconda col Padova) ha fatto sin qui più punti di qualsiasi altro suo campionato di C eppure sta potenzialmente tre lunghezze dietro ai virgiliani. Come lo stesso Padova, che quest’anno non ha mai perso. Il match di Coppa Italia ha mostrato un Vicenza piuttosto quadrato, non impeccabile in difesa (non a caso va a Massolo la palma del migliore in campo) ma più concreto ed incisivo in attacco. Nel complesso il successo berico è meritato per quanto visto in campo, anche se le “riserve” giuliane hanno fatto stasera la loro porca figura…