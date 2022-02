Contro la Spal la formazione probabile del LR Vicenza. I tifosi biancorossi: "Noi vogliamo questa vittoria!"

Nell'arena dello stadio "Romeo Menti" i tifosi questo sabato 19 febbraio 2022 vogliono vedere in biancorosso 11 gladiatori veri: e che il gioco dinamico e offensivo di cui tutti abbiamo goduto nella prima mezz'ora a Pisa, lo si possa vedere per tutti i 90' grazie all'incitamento dei supporter e soprattutto della Curva Sud.

Mancheranno Bikel che sconta una giornata di squalifica e poi tre giocatori infortunati: Boli, Cappelletti e Taugourdeau.

Secondo il nostro esperto Alberto Belloni è molto probabile che mister Cristian Brocchi possa optare per il 4-2-3-1 il "suo modulo preferito". Vige il silenzio stampa, pertanto l'allenatore non ha rilasciato dichiarazioni prepartita.

Sono stati convocati inoltre due elementi importanti in difesa entrambi ora recuperati: Lukaku che a Pisa è tornato in campo (in panca) ma non ha giocato (è stato risparmiato), e poi Pasini che ha saltato la trasferta in Toscana.

Due giocatori che noi di VicenzaToDay consideriamo necessari come il pane nel match contro la Spal. Quindi la formazione "ragionata" potrebbe essere: Contini in porta (a Pisa ha salvato più volte il pareggio); in difesa Bruscagin (a destra), Pasini e De Maio (coppia centrale), Lukaku (a sinistra); a centrocampo ci saranno Cavion (a Pisa per lui l'apertura delle marcature e un salvataggio sulla linea) e Zonta; poi in centro e attacco il noto rombo: Ranocchia in supporto alle punte con ai suoi fianchi Da Cruz e Diaw e davanti Meggiorini.

Inutile quasi ripeterlo, ma in casa è assolutamente necessario uscire sempre e comunque vincitori: "Noi vogliamo questa vittoria!"