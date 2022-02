Col LR Vicenza a Pisa non ci sono Boli e Cappelletti, 76 i tifosi in trasferta

Ieri dal LR Vicenza è trapelato solamente che Boli si è infortunato in allenamento: infatti non è tra i convocati da mister Cristian Brocchi per il match di questa sera: fischio d'inizio alle 18 e 30 allo stadio di Pisa. Niente tradizionale conferenza stampa prepartita, non c'era tempo

Oltre a Boli anche Cappelletti è indisponibile. In difesa capitan Pasini, seppur convocato, ha ancora i postumi di un pestone rimediato al Menti sabato scorso ed è probabile che non giochi. Alsuo posto molto probabilmente scenderà in campo Padella. Ed è possibile che come terzino destro possa essere impiegato il bravo e volonteroso Zonta.

Anche Lukaku è stato convocato, ma nelle gambe pare abbia la possibilità di giocare con buona intensità solo per 15', e quindi la sua presenza sarà "dosata" dal mister.

In attacco le tre punte di peso Diaw, Teodorczyk e Meggiorini sono tutte a mezzo servizio.

Una situazione non facile da gestire per Cristian Brocchi: è evidente che anche davanti i biancorossi dovranno attuare una serie di staffette.





I tifosi vicentini in trasferta che occuperanno lo spicchio della tifoseria ospite sono 76: è il numero dei biglietti effettivamente venduti. E questo nonostante tutto dopo le contestazioni di sabato sera alla società e ai giocatori biancorossi.