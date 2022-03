Clamoroso: il LR Vicenza a Monza senza attacco, anche Teodorczyk e Da Cruz al 90% non giocano

Cristian Brocchi nella conferenza stampa alla vigilia di Monza-Vicenza (si gioca sabato 12 marzo alle ore 16 e 15 allo stadio Brianteo ora U-Power Stadium) ha esordito ricordando la vittoria in casa che ha dato morale.

«La vittoria è stata importante perché ci ha dato grande consapevolezza. In questo ultimo periodo la squadra ha disputato delle buone partite, conquistando dei punti significativi. Il morale è sicuramente più alto di qualche mese fa».



FERMI CONTINI, MA ANCHE DA CRUZ E TEODORCZYK

Cattive notizie invece dagli spogliatoi: anche tra i convocati alcune defezioni clamorose: «Alessio Da Cruz non si è allenato per tutta la settimana, oggi (venerdì 11 marzo, ndr) ha svolto una parte di lavoro con la squadra. Lucasz Teodorczyk è stato convocato ma è a forte rischio, si è fermato ieri per un problema che è una conseguenza dei fastidi che ha vicino alla spalla. Nikita Contini credo tornerà dopo la sosta (fermo tre partite, ndr)».



RECUPERATO IL REGISTA BIKEL

«Recuperiamo Bikel - ha spiegato Brocchi -, è un giocatore che ci dà tanto e sono contento di riaverlo a disposizione.

ATTACCO DECIMATO: IN FORSE ANCHE I CONVOCATI MANCINI, DA CRUZ, TEODORCZYK

«Purtroppo davanti siamo messi male, anche Mancini è alle prese con dei problemi - svela Brocchi -, se non ci dovessero essere loro, sarà pronto Filippo Alessio. Sceglieremo la formazione in base ai giocatori che staranno bene».

IL COMPLEANNO DEL VICENZA CHE HA FATTO 120

Brocchi ha commentato anche la ricorrenza del 120esimo compleanno del Vicenza. «E’ stato bellissimo e coinvolgente vedere tutti i ragazzini e gli appassionati qui nel nostro stadio. Lo dicevo quando sono arrivato che questa piazza mi emozionava e mi dava tanto e più ci vivo, più passa il tempo, più mi lego a questo ambiente».

IL 12ESIMO GIOCATORE IN CAMPO: I 500 TIFOSI BIANCOROSSI A MONZA

Intanto i tifosi biancorossi che hanno acquistato il biglietto p'er Monza-Vicenza sono oltre 500. «Sappiamo l’aiuto che ci stanno dando (i tifosi, ndr) e quanto ci tengono, ci hanno sempre sostenuto. Domani (sabato 12 marzo, ndr) verranno a darci una mano e il loro sostegno come hanno sempre fatto».

MONZA-VICENZA: CHE GARA SARA' PER BROCCHI?

«Che gara mi aspetto? Una partita difficile, contro una squadra forte con ottime individualità e una rosa molto ampia. Il Monza anche durante la gara può cambiare in maniera forte l’assetto in campo. E’ una squadra con identità precisa, con un allenatore che li fa giocare a calcio e che io stimo molto»-

«Non sarà una sfida tra me e il Monza - sottolinea Brocchi -, penso solo al Vicenza, la mia è una missione importante e bella e cercheremo di fare il meglio per portare a casa una prestazione significativa. Sono stato lì due anni e mezzo, ho un bel ricordo: abbiamo vinto un campionato e siamo stati a un passo dalla Serie A e senza il rigore del Pordenone contro la Salernitana, magari saremmo qui a parlare di altro. Però nutro grandissimo rispetto per tutto l’ambiente, una famiglia e una proprietà alla quale sono fortemente legato e sono legato anche a tutte le persone che lavorano lì, perché ho lasciato tanti amici».

Viste le assenze nel LR Vicenza vi sarà forse un campio di modulo?

«Intanto vediamo chi potrà giocare e poi all'ultimo quando valuteremo le condizioni dei giocatori, capirò quella che sarà la soluzione migliore in base ai giocatori che avrò a disposizione».

Abbiamo ancora 24 ore di tempo e quindi, spero di avere Da Cruz (non so se dall’inizio o a partita in corso) spero di poterlo prendere in considerazione ... non è pretattica, abbiamo bisogno ancora di 24 ore, davvero!»

Cristian Brocchi per qunato riguarda la difesa svela anche qualcosa su Pasini: «E’ a disposizione. De Maio e Brosco adesso stanno facendo bene, il reparto difensivo, soprattutto la coppia centrale, quando trova le giuste alchimie, diventa difficile continuare a cambiarla. Si tratta di un reparto che deve lavorare all'unisono, lì dietro ci si deve conoscere bene (caratteristiche, pregi e difetti di ognuno). Mi stanno dando delle garanzie e quindi è giusto continuare su questa strada, consapevoli del fatto che abbiamo sicuramente degli altri giocatori, come Pasini, che sicuramente tornerà utile.



E IL GRANDE MAGGIO GIOCHERA'?

«Abbiamo un dialogo continuo, quotidiano: valutiamo e lo stiamo facendo crescere di condizione. Siamo partiti dai 20 minuti, siamo passati ai 30. Ora la speranza è quella che si possa andare sui 45'. Non possiamo pretendere da Christian una partita da 90 minuti. Ora va gestito nel modo più corretto, cercando di arrivare alla sosta senza intoppi. Poi dopo la sosta, per lo sprint finale, potremmo averlo a disposizione in condizioni migliori: la progressione c'è già stata in queste settimane.



COSA "RODE DENTRO" A BROCCHI?

L'allenatore dei biancorossi ha anche afferato di essere rammaricato. «Spiace di non aver fatto i punti che meritavamo nel girone di andata: è quello il rammarico che provo. Penso a delle partite nelle quali avevamo giocato veramente bene e alla fine abbiamo portato a casa zero punti.

Alla fine, se avessimo fatto tre-quattro pareggi in più, adesso avremmo punti importanti. Il rammarico è quello che meritavamo sicuramente di più di quello che abbiamo raccolto».

«Quando giochi contro una squadra così forte e completa come il Monza, naturalmente sarebbe meglio essere a ranghi completi, ma purtroppo non è così. Si sono concentrate una serie di assenze (per infortunio e squalifiche, ndr) in un unico reparto».

E ha continuato Brocchi: «Ma nelle difficoltà, questo gruppo si sta sempre di più fortificando. Comunque siamo nella condizione in cui per noi è obbligatorio pensare di partita in partita: ora pensiamoma domani. Poi a partita finita penseremo a martedì. Dobbiamo tutte le volte cercare di portare a casa o la posta completa o un punto e qualsiasi sia l'avversario!»