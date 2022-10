Ciclismo professionisti: questa volta Matteo Trentin vince il Giro del Veneto

L'anno scorso era stato anticipato solo dal belga Meurisse, questa volta Matteo Trentin non ha fallito: l'85esimo Giro del Veneto brilla finalmente nel suo palmares. Dopo 160 chilometri, cinque corridori si sono giocati la vittoria per giocarsi la classica allo sprint, il corridore della UAE Team Emirates era il più veloce sulla carta e lo è stato anche sull'asfalto di viale Roma: primo Trentin, secondo Rochas, terzo Vercher.

Dopo il ritrovo in Prato della Valle, alla partenza ufficiale in via dell'Armistizio a Padova sono scattati 115 corridori in rappresentanza di 20 squadre. Fra queste: Uae Team Emirates, Astana Qazaqstan Team, Trek Segafredo, Lotto Soudal, Cofidis, Time BikeExchange Jaico, Israel Premier Tech e Alpecin Deceuninck. Gli occhi di tutti, manco a dirlo, erano puntati su Mathieu Van der Poel, rimasto in Veneto dopo avere colto il terzo posto al campionato del mondo Gravel domenica scorsa.

PRIMA FUGA PER IL BELGA ROBEET

Dopo dieci chilometri prende corpo l'attacco del belga Robeet della Bingoal Pawvels, del vicentino Zurlo della Zalf Euromobil Desirèe Fior e del francese Vercher della TotalEnergies. Era con loro anche Pietrobon della Eolo Kometa, finché non è stato attardato da una caduta.

LE SALITE DEI BERICI FANNO LA DIFFERENZA

La prima ora di gara fila via sul filo dei 46 chilometri orari di media. Il vantaggio dei tre tocca un picco di 4'30". Con i Colli Euganei alle spalle e i Berici di fronte si affrontano le prime salite in territorio vicentino: Ca' Lerna, Bocca d'Ansiesa, Perarolo. E' qui che i fuggitivi vedono ridursi il loro vantaggio ad opera di un gruppetto di dodici inseguitori, che comprende anche Matteo Trentin, Diego Ulissi e Davide Formolo (Uae Team Emirates), Alessandro De Marchi (Israel Premier Tech) e Miguel Angel Lopez (Astana Qazaqstan). Al primo ingresso nella città di Vicenza avviene il ricongiungimento e al comando si trovano 15 corridori. Intanto viene segnalato il ritiro di Mathieu Van der Poel.

RESTANO IN 14 ALL'ULTIMA SALITA AD ARCUGNANO (LA MILITARE)

In testa restano in 14 dopo che Jay Vine, lo scalatore rivelazione della Vuelta, alza bandiera bianca. Si scala per l'ultima volta Arcugnano, Ulissi si mette al servizio di Trentin, mentre la Cofidis conduce l'inseguimento del gruppo. Si scollina e scappano Trentin, Lopez, De Marchi, Rochas e Vercher. Rochas cerca l'anticipo e Trentin è nella scia, pronto a scavalcarlo in volata.

ORDINE D'ARRIVO AL GIRO DEL VENETO IN VIALE ROMA

1 - Matteo Trentin (UAE Team Emirates), 159,8 km in 3:37:54, media 44,001

2 - Rémy Rochas (Cofidis) a 1''

3 - Matteo Vercher (TotalEnergies) a 2''

4 - Miguel Angel Lopez Moreno (Astana Qazaqstan)

5 - Alessandro De Marchi (Israel Premier Tech) a 4''

6 - Diego Ulissi (UAE Team Emirates) a 21''

7 - Nicola Conci (Alpecin Deceuninck)

8 - Davide Bais (Eolo-Kometa)

9 - Alexandre Balmer (BikeExchange Jayco)

10 - Andrea Kron (Lotto Soudal)