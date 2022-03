Christian Maggio (LR Vicenza): «Da Monza ci portiamo a casa qualcosa di buono»

«A livello personale è andata bene, sono riuscito a fare quasi 90’. E' chiaro che oggi avrei voluto festeggiare in modo diverso. Ci dispiace tanto per il risultato pesante». Esordisce così nel post partita il terzino biancorosso Christian Maggio.

«Sapevamo già dall’inizio che non sarebbe stata una partita facile (quella di Monza, ndr), però abbiamo cercato dall’inizio di fare il nostro gioco prosegue Maggio -, sbagliando tanto, magari, nella fase di uscita. A mio avviso il risultato finale è molto pesante».



«PORTIAMO A CASA QUALCOSINA DI POSITIVO»

«In partita ci sono stati dei momenti positivi: abbiamo creato qualcosina. Da lì bisogna ripartire, riportare a casa quello che abbiamo fatto di buono, anche se poco; e riproporlo con convinzione martedì».

«E’ mancata un po’ di mentalità... - ha proseguito Maggio - E' un momento difficile per il Vicenza. Sono qui da tre settimane e ho visto comunque una squadra viva».

Abbiamo problemi, siamo contati, non riusciamo a fare una settimana tranquilla con tutta la squadra a disposizione, però cerchiamo di lavorare in serenità - continua il terzino di esperienza -. Penso che questa squadra possa fare bene e centrare la salvezza!»

LA TESTA A VICENZA-PARMA

«La Serie B è un campionato sempre molto difficile - commneta Maggio -. Anche il Parma non sta facendo bene». «Noi sicuramente dobbiamo sfruttare il fattore stadio Menti: sicuramente ci saranno tanti nostri tifosi, nonostante non siano affatto contenti in questo periodo. Abbiamo bisogno di loro».

«Sarà sicuramente una bella partita (Vicenza-Parma, ndr) intensa - conclude Maggio - e bisogna cercare di fare le cose semplici, proprio in tutto. Contro il Parma possiamo fare molto bene, ne sono convinto!»