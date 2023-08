Christian Corradi lascia il LR Vicenza: va a giocare all'Hellas Verona

E' ufficiale: nella serata del 11 aogsto 2023 la società LR Vicenza con una nota ha comunicato "di aver ceduto all’Hellas Verona FC, a titolo temporaneo con diritto di opzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Corradi".

Corradi, difensore classe 2005, nella scorsa stagione è sceso in campo in 7 occasioni con la prima squadra, in campionato e nella Coppa Italia Serie C, conquistata dai biancorossi. Il 18enne giocherà principalmente nella primavera dell'Hellas.