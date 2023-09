Chiusura calciomercato, un voto al mercato del gatto

Finalmente alzate le serrande sulla superbancarella del calcio. Il Vicenza, dopo gli ottimi acquisti della prima parte di mercato, aveva come obiettivo i ritocchi in un settore, la difesa. Nonché l’aggiustamento della rosa con la cessione di alcuni elementi in sovrappiù. Dal primo punto di vista non si è riusciti nell’operazione. Il candidato ideale per affiancarsi al trio titolare (Ierardi, Golemic e Laezza) aveva un nome e cognome: Davide Di Pasquale, ex capitano del Foggia.

Un giocatore importante ma un po’ chiacchierato. Non si è lasciato in modo idilliaco con la società del nuovo tecnico Cudini e anche il suo approdo ad Arezzo è risultato burrascoso, tanto che la società toscana l’ha subito rimesso sul banco delle cessioni. Il Lane però non ha potuto entrare di forza nell’operazione, perché incombeva il problema della sorte di Cappelletti, protagonista di un lungo tira e molla. E quando Daniel ha trovato la quadra per trasferirsi a Brindisi, il procuratore Di Pasquale si è stancato di aspettare firmando per la società salentina.

I biancorossi hanno così dovuto rinunciare, almeno per il momento (c’è sempre l’opzione svincolati) al rinforzo in retroguardia, che così com’è risulta evidentemente corte per le necessità. Via il giovane Corradi (a Verona), via Paoloni (lasciato libero) e via Bellich (a Castellammare), come alternative di settore restano solo Sandon (che non ha precipue caratteristiche da stopper) e De Maio (che non ha trovato acquirenti, né modalità di svincolo e potrebbe quindi diventare una terza scelta in casa, di sicuro fino a gennaio. Primo obiettivo, dunque, rimasto lettera morta.

Quanto all’alleggerimento dell’organico, qualcosa si è potuto fare e qualcosa no. Si puntava a trovare una sistemazione per alcuni giovani destinati a trovare poco spazio in questa stagione. Semaforo verde per Begic, Busatto, Djibril e Oviszach, prima. Con l’aggiunta di Tonin (17 anni) e Alessandro Zonta (16), entrambi passati in maglia felsinea con la possibilità per i rossoblù di trattenerli a fine campionato. Nessuna novità per Valietti (confermato nonostante qualche richiesta), Lattanzio (che sembrava destinato ad Arzignano), Manfredonia e Talarico. C’era poi la questione Tronchin, elemento interessantissimo di soli ventanni, col quale non si è riusciti a firmare il prossimo contratto e che ora resterà in biancorosso in attesa di liberarsi a giugno 2024. Salvo novità sempre possibili. Restava in piedi, infine, la questione relativa al destino di due pezzi da novanta della trequarti berica: Proia e Dalmonte. L’ex Cittadella ha manifestato apertamente l’intenzione di giocarsi le sue carte (dopo un paio di stagioni deludenti lontano da casa) con il Lane. La sua voglia di riscatto ha convinto la dirigenza che l’ha vincolato ancora per un anno. Inutile spendere troppe parole per Fausto Rossi, che, dopo la promozione con la Reggiana, ha fortissimamente voluto far parte del progetto dei Rosso di riportare in alto la Nobile Provinciale. Un po’ diversa la strada per Dalmonte, che al contrario non ha nascosto l’insofferenza di restare in biancorosso. Il DS Luca Matteassi ha detto a chiare lettere che non considerava opportuno cercare di trattenere in squadra un giocatore che non gradiva la conferma.

Così, dopo estenuanti trattative, soprattutto con la Feralpi, l’estroso esterno ha trovato casa alla corte di Mimmo Di Carlo e Ferrara. Il Vicenza, tuttavia, non l’ha lasciato libero. Credendo nel valore dell’elemento l’ha contrattualizzato, in modo da poterne ancora gestire il cartellino. E’ stato invece impossibile piazzare altrove Fabio Scarsella, che sembrava nei piani del Pescara: resterà a Vicenza, almeno per il momento. Idem per l’ormai recuperato Cataldi: anche per lui non si è trovata una soluzione. Per concludere, come potremmo valutare questa ultima parte di estate strategica?

Direi con una sufficienza. Non si è portato a termine il piano di rinforzo della retroguardia (che tuttavia resta un reparto solidissimo). Buona la scelta di non regalare ad altri club due elementi di spessore come Proia e Dalmonte. Fiducia ancora a Della Morte, che avrà la possibilità di riscattare la figura opaca fatta nel recente passato. L’attacco aveva bisogno di una freccia in più ed è arrivato il promettentissimo Pellegrini. Il Sassuolo se lo tiene stretto, ma chissà che dopo una stagione positiva non lo si possa tenere a Vicenza.