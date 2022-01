Charles Boli è biancorosso: oggi ha firmato per il LR Vicenza

Il LR Vicenza ha diffuso oggi pomeriggio una nota in cui comunica di aver acquisito dal RC Lens "a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Charles Boli". Si avverano così le anticipazioni di Vicenza To Day grazie alle dichiarazioni del ds Stefano Balzaretti.

Boli, centrocampista esterno sinistro (impiegato anche al centro e a destra), classe 1998, in questa prima parte di stagione con la maglia del Lens è sceso in campo in 8 occasioni tra Ligue 1 e National 2, siglando una rete. Nella scorsa stagione tra le fila del Paris FC, ha registrato 13 presenze tra campionato e coppa, siglando 2 reti e fornendo 2 assist.