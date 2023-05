Cesena-Vicenza, playoff: primo tempo del ritorno che finisce 0-0 con un palo di Dalmonte

Sono 12mila gli spettatori allo stadio Manuzzi (Orogel Stadium) di Cesena per assistere al ritorno di questi quarti di playoff tra i bianconeri e il LR Vicenza. La squadra biancorossa deve assolutamente vincere e basta lo scarto di un gol. I tifosi veneti arrivati in Romagna sono 1089.

Inizialmente le due squadre si studiano, poi su un’occasione del Vicenza in attacco al 9’ il Cesena approfitta di una ripartenza per assediare la porta difesa dal portiere berci Confente che gioca con il setto nasale fratturato.

Al 10’ la parata importante di Confente su Stiven Shpendi imboccato da Corazza, dopo l’occasione dei biancorossi.

Insistono in questo frangente i bianconeri con tiro di Bumbu con la palla che viene neutralizzata ancora una volta da Confente.

Al 14’ occasione con Della Morte che mette in movimento con un “dai e vai” Greco che in area serve Ferrari che viene però fermato dalladifesa cesenate.

Al 15’ Stoppa si procura una punizione ai limiti dell’area sulla destra.

Al 16’ Della Morte calcia la punizione e il portiere Tozzo respinge la palla.

I biancorossi insistono a far correre il Cesena.

Al 18’ Stoppa ci prova due volte a piazzare la rete su assist di Ferrari ma il Cesena si salva con una doppia respinta della difesa.

Al 25’ Shpendi suggerisce in verticale una buona palla per bomber cesenate Corazza che però a sua volta subisce l’anticipo da parte del portiere del Vicenza Confente.

E un minuto dopo sempre lesto Confente a fermare l’attacco di Mercadante.

IL PALO CLAMOROSO DI DALMONTE

Al 38’ clamoroso palo di Dalmonte dopo un’azione combinata da Stoppa e Ferrari.

Ottimo primo tempo per il Vicenza che imprime un ritmo serrato agli avversari.

Al 43’ calcio di punizione di Brambilla dai 25 metri dalla porta difesa dai biancorossi, ma recupera palla Ronaldo che sta giocando una bella partita.

Il primo tempo termina ancora sullo 0-0, cn il Vicenza che ci ha provato molto più del Cesena: sui piedini Stoppa e Dalmonte le due occasioni da gol per gli uomini di Thomassen.

Se il match dovesse chiudersi a reti inviolate passerebbe oltre il Cesena.

Ancora un palo nega il gol al Lane come era successo all’andata sul un tiro di Ferrari.