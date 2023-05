Cesena-Vicenza: formazioni probabili

Anche se per i biancorossi la strategia vincente potrebbe essere quella difensiva, volta quindi a contenere l’avversario per colpire nelle ripartenze (e soprattutto nell’ultima mezz’ora di gioco), è probabile che mister Thomassen parta con una formazione predisposta a costruire: a nostro avviso la formazione tipo non cambierà molto rispetto agli ultimi match di playoff, anche se per mantenere alto il ritmo fino alla fine il mister del Lane dovrà “tenere caldi” alcuni giocatori che siano in grado di imprimere nel finale un gioco assai serrato ed efficace per l’eventuale assalto a Fort Apache! Dipende però da come si mette in chiusura di primo tempo.

ECCO LE FORMAZIONI POTREBBERO SCENDERE IN CAMPO A CESENA

CESENA (3-4-1-2): Toffo; Ciofi, Prestia, Silvestri; Adamo, De Rose, Brambilla, Mercadante; Bumbu; Stiven Shpendi, Corazza

IN PANCHINA: Lewis, Pollini, Albertini, Celiento, Calderoni, Mustacchio, Saber, Chiarello, Pieraccini, Bianchi, Udoh, Zecca, Ferrante, Christian Shpendi

ALLENATORE: Toscano

LR VICENZA (4-2-3-1): Iacobucci; Ierardi, Pasini, Cappelletti, Greco; Ronaldo, Cavion; Dalmonte, Scarsella, Della Morte; Rolfini.

IN PANCHINA: Confente, Brzan, Ndiaye, Valietti, Sandon, Bellich, Zonta, Manfredonia, Jimenez, Oviszach, Ferrari, Begic, Stoppa, Giacomelli, Tonin

ALLENATORE: Thomassen

ARBITRO: Kevin Bonacina di Bergamo