Cartigliano e Arzignano Valchiampo inseriti nel girone C della serie D

Cartigliano Calcio 1928 e FC Arzignano Valchiampo militano per il campionato 2021-2022 nel girone C della serie D. Nel girone oltre alle due compagini vicentine vi sono anche: Adriese, Ambrosiana (Sant'Ambrogio di Valpolicella), Caldiero Terme, Campodarsego, Cattolica, Cjarlins Muzane, Delta Porto Tolle, Dolomiti Bellunesi, Este, Levico Terme, Luparense, Mestre, Montebelluna, San Martino Speme (San Martino Buonalbergo), Spinea, Union Clodensie Chioggia. Insomma un girone veneto, friulano, trentino e romagnolo. La prima giornata per tutti e nove i giorni e i 172 club partecipanti sarà il 19 settembre 2021. I calendari saranno resi noti alle ore 12 del 9 settembre 2021.

Mentre la Coppa Italia prende il via questo fine settimana il 12 settembre con un turno preliminare. Le due squadre vicentine inizieranno però col primo turno il 22 settembre prossimo.