Serie D: Cartigliano batte il Cattolica con una doppietta di Stevanin

I biancoazzurri in casa fanno 2-0 con i romagnoli di San Giovanni in Marignano ripescati in D per la rinuncia della Manzanese

I biancoazzurri del Cartigliano iniziano bene il campionato di serie D battendo il Cattolica per 2 reti a zero giunte entrambe nella ripresa.

Partenza decisa del Cartigliano: Di Gennaro al 5’ si divincola in area e serve un pallone col contagiri per Affolati che, a porta praticamente sguarnita, colpisce male e centra Scotti. Al 18’ ancora Di Gennaro, stavolta di testa, trova Barzon che al volo sfiora il gol. Al 25’ Gjoni viene atterrato in area: dal dischetto il capitano si incarica della battuta ma manda alto. La prima occasione per il Cattolica arriva al 35’ con una combinazione veloce Santoni-Docente, il cui tiro lambisce il palo.



Mercoledì 22 settembre i biancoazzurri giocano in casa con il Campodarsego (ore 15) e domenica prossima 26 settembre 2021 sono in trasferta a Levico Terme (ore 15).