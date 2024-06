Il mio nome è Vecchi, Stefano Vecchi

Ci sono partite che non hanno gran bisogno di essere studiate strategicamente, perché si preparano da sole. Carrarese–Vicenza di domani (ore 17.30 agli ordini del signor Mario Perri di Roma) è una di quelle. In un impianto sottodimensionato rispetto alle richieste di biglietti, saranno 820 i supporters berici nello spicchio assegnato allo Stadio dei Marmi.

Ma sentiamo che cosa ha detto il tecnico biancorosso prima della partenza per la Toscana. “Il sogno non è finito e noi ci crediamo, perché sappiamo di avere un gruppo fortissimo. Al punto che qualcuno è disposto a rischiare la propria salute pur di dare una mano. Pensate che persino Ronaldo ha voluto essere con noi per stare vicino ai compagni. C’è per fortuna qualche buona notizia, dopo tanta sfortuna. Tronchin e Ferrari sono recuperabili e conto su di loro. Anche Laezza è disponibile. Ma avremo bisogno di tutti, fino all’ultimo uomo della panchina, perché saranno importanti anche i 10 minuti dell’ultimo chiamato in campo. Siamo consci della nostra qualità e non vediamo l’ora di dimostrarlo con una partita super.” Come dire che la Carrarese, che ha giustamente raccolto un sacco di elogi mercoledì al Menti, dovrà ripetere l’exploit contro un Vicenza che verosimilmente si mostrerà meno stanco e remissivo rispetto al primo round.

Probabilmente, proprio in considerazione delle difficoltà emerse nello 0-0 casalingo, l’allenatore potrebbe apportare qualche modifica all’assetto tattico, con un centrocampo a 5 affidato all’asse De Col, Greco, Rossi, Tronchin e Costa. Sicuro l’utilizzo di Sandon in difesa e molto probabile il rientro al suo posto del Loco in attacco. In caso di parità (qualsiasi sia il dettaglio numerico), si procederà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. Pomeriggio al calor bianco, amici miei. Parola di Baffo!