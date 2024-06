Campionato Serie C: ecco le date della stagione

Serie C

Serie C Girone A

La Lega Pro ha reso note le date della stagione sportiva 2024/2025. Il campionato di Serie C inizierà nel weekend del 25 agosto 2024, con sosta il 29 dicembre e con tre turni infrasettimanali previsti. La Lega Pro non si fermerà nel corso delle soste dedicate alle nazionali, ma l’unico stop ci sarà nel fine settimana del 28-29 dicembre. Il termine della competizione è in programma nel weekend del 27 aprile 2025.

La Coppa Italia Serie C, invece, inizierà con il primo turno eliminatorio domenica 11 agosto e il secondo turno eliminatorio in programma il 18 agosto.