Calciomercato: trattative in uscita per Grandi e Giacomelli e forse per Scarsella

Lunedì 2 gennaio 2023 si parte con il calciomercato: saranno ben quattro settimane di calcio mercato invernale. L’AD e DG del LR Vicenza Sagramola ha fatto sapere che vi sarà solo qualche ritocchino in entrata alla rosa dei biancorossi, probabilmente intuiamo in difesa. In uscita invece il diesse Balzaretti starebbe lavorando sul portiere Grandi (fuori rosa) e sul centrocampista Scarsella, entrambi poco utilizzati, così come l’uomo bandiera del Vicenza Stefano Giacomelli che ha fatto segnare proprio questo mese il record di presenze in maglia biancorossa: 318, superando Savoini che ne aveva collezionate 317.

Voci di mercato danno il Foggia interessato al numero 10 originario di Spoleto.

Inoltre il giovane portiere del Lane Desplanches vorrebbe giocare con continuità, così come l’attaccante Busatto, e probabilmente saranno prestati ad altre società.