Calciomercato: Taugourdeau alla Turris e Mancini a titolo definitivo alla Juve, Cavion resta a Vicenza?

Il LR Vicenza ha definito ufficialmente venerdì 26 agosto 2022 le cessioni di Anthony Taugourdeau e di Tommaso Mancini. Il secondo già alla Juventus (mercoledì scorso le visite a Torino) dove giocherà con la Primavera e poi con l’under 23 della Vecchia Signora (come anticipato da VicenzaToday).

TAUGOURDEAU A TORRE DEL GRECO

Il marsigliese invece si trasferisce in Campania alla Turris di Torre del Greco (sempre in Lega Pro ma nel girone C, il Vicenza è nel girone A) che ha acquisito il suo cartellino a titolo definitivo (l'intervista su NapoliToday). Lo ha reso noto con una nota venerdì 26 agosto in serata la società di Largo Paolo Rossi, 9. Il mediano di 33 anni che era arrivato l’estate scorsa nella città del Palladio dal Venezia dove era stato tra i protagonisti della promozione dei lagunari allenati da Paolo Zanetti, non ha avuto una stagione felice a Vicenza: prima a causa di alcuni problemi fisici e poi delle scelte degli allenatori che sono succeduti a Mimmo Di Carlo, ha collezionato appena 8 presenze e un gol in biancorosso.

RESTANO DA DEFINIRE LE POSIZIONI DI BROSCO, ZARPELLON E GRANDI

Sul taccuino del direttore sportivo Federico Balzaretti vi sono le posizioni in uscita da definire di Riccardo Brosco che probabilmente andrà al Pescara. Sospesa è la situazione di Leonardo Zarpellon: vi sono state trattative con Imolese e Virtus Verona che alla fine non si sono concretizzate.

La partenza del portiere Matteo Grandi, invece è legata all’arrivo del giovane numero uno della Primavera del Milan Desplanches, o viceversa. Anche qui a meno di ntizie dell’ultima orala situazione era rimasta sospesa.

CAVION VICINO AL TRASFERIMENTO DEFINITIVO IN BIANCOROSSO

Infine sembra vicina la permanenza del centrocampista vicentino di esperienza, Michele Cavion, tifoso biancorosso (e cresciuto nelle giovanili dello stadio Menti): Balzaretti si sarebbe messo d’accordo con la Salernitana, però rimane da definire la buona uscita di cui ha diritto Cavion da parte del club campano.