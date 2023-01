Calciomercato: se parte Grandi arriva al LR Vicenza un portiere tra Minelli, Iacobucci o Borra

Sembra oramai deciso che il portiere 30enne numero 22 del LR Vicenza ovvero Matteo Grandi debba partire e approdare in un’altra squadra. Secondo fonti ben informate vi sono trattative in essere con i milanesi del San Giuliano City.

Inizialmente Grandi non era convinto delle proposte ricevute e stava aspettando di inserirsi in una trattativa con una big del campionato. Poi per il portiere di Faenza sembrava che vi fosse anche un interesse della Pro Sesto: ma la dirigenza di Sesto San Giovanni ha smentito.

Alla fine la trattativa con San Giuliano è proseguita e sarebbe a buon punto.



Con l’eventuale partenza di Grandi però la rosa di mister Francesco Modesto avrebbe bisogno di un secondo portiere da affiancare al titolare Confente. Ricordiamo che Desplanches è passato al Trento.L'ipotesi più accreditata riguarda Stefano Minelli (ora al Cesena), ma vi sarebbero altre due possibilità per il portiere: quelle di Alessandro Iacobucci e Daniele Borra.