Calciomercato, rinnovo: il LR Vicenza si assicura Mario Ierardi fino al 2025

La società LR Vicenza comunica con una breve nota "di aver perfezionato il prolungamento contrattuale con il calciatore Mario Ierardi, sino al 30 giugno 2025". Un contratto necessario per assicurare un futro in biancorosso per l'ottimo difensore col "vizio" del gol (soprattutto come "torre" in area avversaria). Il suo contratto infatti era in scadenza fine stagione.

Ierardi, difensore classe 1998, vanta 31 presenze col Vicenza tra campionato e coppa. Ha inoltre siglato 6 reti e fornito 2 assist vincenti.