Calciomercato: Padella richiesto dal Mantova e ora anche dal Viterbo

Il difensore centrale 34enne romano del LR Vicenza Emanuele Padella potrebbe partire verso la Viterbese. Nei giorni scorsi il Mantova aveva fatto sapere che poteva essere interessato al biancorosso, ma l’idea di trasferirsi nel capoluogo virigliano non sembrava essere gradita al calciatore.



A far pendere la bilancia verso i laziali è la presenza nel club di un grande amico di Padella, ovvero Alessandro Marotta. Da colleghi hanno iniziato nel Benevento per poi proseguire nel lavoro al Vicenza e con la maglia biancorossa i die hanno centrato la promozione in B con mister Di Carlo.Se son rose fioriranno!