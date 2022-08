Calciomercato: Michele Cavion è ufficialmente del LR Vicenza

Ora è ufficiale: Michele Cavion, centrocampista, classe 1994, nato a Schio, è del LR Vicenza a tutti gli effetti. Si è conclusa la trattativa con la Salernitata per il passaggio definitivo in biancorosso.

Il giocatore con la società di Largo Paolo Rossi, 9 ha sottoscritto un accordo sino al 30 giugno 2025, con opzione di rinnovo.

Cavion, 27 anni, cresciuto nel vivaio del club berico, ha esordito tra i professionisti con la maglia biancorossa, il 15 dicembre 2012.

Nel gennaio 2022, è tornato a vestire i colori del LR Vicenza, registrando 22 presenze in Serie B, condite da due reti e un assist.

In totale vanta 151 presenze in Serie B e 14 reti siglate con le maglie di LR Vicenza, Brescia, Ascoli e Cremonese, 117 in Serie C e 5 reti siglate con Cremonese, Carrarese, Feralpisalò e Reggiana.