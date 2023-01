Calciomercato: Matteo Della Morte arriverà al Vicenza dopo il derby Novara-Pro Vercelli?

Nei giorni scorsi si vociferava di una gara tra LR Vicenza e Cittadella per l'acquisizione dell'attaccante mancino Matteo Della Morte della Pro Vercelli. Nelle ultime ore vengono a galla informazioni che danno quasi conclusa l'operazione di passaggio del calciatore piemontese con i colori biancorossi. Lo rivela Biancorossi.net che ha fonti di prima mano anche se mette in guardia sul fatto che finché non c'è la firma sul contratto non si può dire che l'affare sia concluso. Della Morte che ha 23 anni è benconosciuto dal mister Francesco Modesto che lo ha allenato: sicuramente porterebbe qualità all'attacco del Vicenza, offrendo soprattutto un'ulteriore alternativa all'allenatore. Sembra comunque che la Pro Vercelli voglia assolutamente impegnarlo domenica 29 gennaio 2023 a Novara per il derby. Lunedì forse l'ufficialità.

Il calciomercato invernale comunque chiude martedì 31 gennaio alle ore 20.