Calciomercato, LR Vicenza: Tommaso Mancini al Milan

Si dovrebbe chiudere nelle prossime ore la trattativa che porta il giovane attaccante del LR Vicenza Tommaso Mancini alla Primavera del Milan di mister Ignazio Abate.



Le parti sarebbero arrivate ad un accordo per il bomber classe 2004 (alto 1,90 e con nove presente in prima squadra nella cadetteria). Il Milan avrebbe bruciato in corsa la Juve promettendo alla squadra di patron Renzo Rosso 1,5 milioni di euro più bonus per la stagione entrante. Lo ha rivelato SkySport.La trattativa potrebbe chiudersi a margine dell’amichevole prevista allo stadio Romeo Menti sabato prossimo 6 agosto 2022 con inizio alle 19.