Calciomercato, LR Vicenza: Samuele Longo in prestito agli olandesi del FC Dordrecht

La società LR Vicenza ha comunicato il 3 agosto 2022 di aver ceduto all’FC Dordrecht, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Samuele Longo.

Il centravanti, 30 anni, nato a Valdobbiadene, è stato nazionale azzurro in under 19, 20 e 21. Cresciuto nelle giovanili dell’Inter ha giocato in Spagna tra prima e seconda divisione. In Italia ha vestito le maglie del Verona, Cagliari, Frosinone, Cremonese, Venezia e poi Vicenza dove è stato uno dei protagonisti della cavalcata verso la promozione in serie B. Negli ultimi 6 mesi ha giocato col Modena in C.



Ora il trasferimento nei Paesi Bassi.