Calciomercato, LR Vicenza: in uscita Vandeputte ceduto in via definitiva al Catanzaro

Colpo di mercato per il Catanzaro del presidente Floriano Noto che si assicura le prestazioni del centrocampista Jari Vandeputte.

Lo conferma la società LR Vicenza che comunica "di aver ceduto all’U.S. Catanzaro, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Jari Vandeputte". In Calabria dove il direttore sportivo da un mese è l'ex dei biancorossi Magalini, Vandeputte è stato ceduto a titolo definitivo dal Vicenza ed ha siglato un contratto triennale.



Nel Vicenza il centrocampista belga classe ’96, ha registrato 53 presenze in campionato, in biancorosso, nelle stagione 2019/2020 e 2020/2021, siglando 3 reti.A Catanzaro Jari Vandeputte era arrivato in prestito nel luglio del 2021 e di fatto è diventato uno dei giocatori più utilizzati (3.649 minuti giocati) nella compagine calabrese: per lui 43 presenze (42 da titolare), 7 gol realizzati e 19 assist confezionati per i compagni di squadra che sono andati in gol.