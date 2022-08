Calciomercato, LR Vicenza: il difensore Enrico Rossi ceduto al Lecco

Il LR Vicenza si priva della proprietà del cartellino di un'altra promessa del calcio vicentino e veneto: si tratterebbe comunque di una scelta ponderata. Il terzino sinistro Enrico Rossi, 21 anni, cresciuto nel vivaio biancorosso e che ha giocato nel Cartigliano (serie D), nell’Arzignano Valchiampo, nella Primavera del Vicenza e l’anno scorso a Legnago in serie C, è stato ceduto a titolo definitivo al Lecco. Il 21enne ha firmato con i lombardi un contratto biennale. L’anno scorso in serie C col FC Legnago Salus ha giocato 25 partite: rimane in Lega Pro.