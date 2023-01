Calciomercato: Lattanzio con il numero 3 dell'Arzignano Valchiampo

La società FC Arzignano Valchiampo comunica con una nota l’arrivo di Alberto Lattanzio in gialloceleste. Il terzino destro classe 2004, originario di Vedelago, arriva in prestito dal LR Vicenza che ha ceduto, a titolo temporaneo, il diritto alle sue prestazioni sportive alla società del presidente Lino Chilese.

«Sono molto contento di essere qui - ha affermato dopo aver indossato la maglia dell’Arzi il giovane Alberto Lattanzio -. È una bella opportunità per giocare nel calcio dei grandi e per mostrare il mio valore. Devo imparare il più possibile e trarre spunto da qualsiasi situazione».

Nato a Castelfranco Veneto da genitori pugliesi, Alberto Lattanzio comincia a giocare nella squadra del paese per trasferirsi poi al Bassano Virtus. Passa in seguito al LR Vicenza dove viene aggregato anche in Prima Squadra trovando l’esordio nella stagione attuale di Serie C durante il match di Coppa Italia.

«Ho preso la passione da mio papà, anche lui giocava a calcio - racconta Lattanzio -. Ho iniziato a giocare nella squadra del mio paese dove sono rimasto per sette anni. Poi mi sono trasferito alla Bassano Virtus e dopo due anni, con l’unione tra Bassano e Vicenza, mi sono spostato in biancorosso per quattro anni e mezzo. Ho interpretato più ruoli nel corso della mia crescita: terzino destro e sinistro, mezzala di centrocampo, quinto, esterno d’attacco in entrambi i lati».

Da giovedì 12 gennaio 2023 Lattanzio veste la maglia numero 3 gialloceleste. «Spero di portare tanta energia e tanta voglia di fare - conclude il terzino -. Voglio mettermi a disposizione della squadra per qualsiasi evenienza. Darò tutto per tutti».