Lanemercato: qualcosa viene a galla

Primo punto. La pista Tesser potrebbe essere al capolinea, almeno questo direbbe Radio Scarpa. Sembra che ci sia stato un altro contatto tra la società berica e l’entourage dell’Artiglio, con un nuovo nulla di fatto. Ebbene, se le parti non recederanno dalle loro attuali posizioni, molto lontane tra loro, è difficile ipotizzare una soluzione positiva. Come vi abbiamo già rivelato qualche giorno fa, il mister ha chiesto un ingaggio sostanzioso, un contratto biennale fino al 2025 e l’assunzione del costo per il suo staff. Come risposta gli sarebbe stato ventilato un compenso più contenuto, un vincolo annuale e la questione collaboratori tutta da decidere.

Ora, proviamo a metterci nei panni del tecnico, che è ancora legato al Modena fino al 2024. Dovrebbe scendere di categoria, guadagnare di meno, rinunciare al biennale nonchè alla sicurezza dei fedelissimi che gli stanno accanto (tra cui figura anche Carlo Perrone). Capisco le ragioni di Largo Paolo Rossi ma comprendo anche tutte le riserve di Tesser. E a questo punto sulla questione è decisamente più no che sì.

Il Vicenza, lo si sapeva, si sta muovendo giustamente anche su altri fronti ma non si riesce ad individuare il profilo esatto del timoniere che sta cercando. I candidati usciti allo scoperto sono piuttosto diversi tra loro. Di Tesser, 65 anni, sappiamo quasi tutto: predilige il 4/3/2/1 in linea, anche se ha dimestichezza pure col 4/3/1/2 ad Albero di Natale. Anche se sa alzare la voce è uno che non ama i toni alti.

Non è un sergente di ferro alla Bersellini. Ama far giocare bene le sue squadre e non dà eccessivo spazio ai giovani, puntando di solito su giocatori esperti e qualitativi. Gli altri due nomi di cui si è parlato non aiutano a definire il modello in panchina. Colavitto, detto il Comandante, cinquantenne, è un emergente, che però finora ha allenato solo al Sud (Celano, Vastese, Avezzano, Matelica e Ancona, da cui è stato recentemente licenziato). Sin qui ha visto più serie D che serie C. Il suo modulo preferito è il 4/3/3.

Se invece andiamo ad analizzare Domenico Toscano, 51 anni, vediamo un professionista maggiormente affermato, con maggiore carisma, che ha occupato panchine più prestigiose (tra cui Cosenza, Ternana, Novara, Avellino, Feralpi. Reggina) e quest’anno è arrivato alla semifinale di play off col Cesena. Piazza che tuttavia non ha ancora fatto chiarezza sulla sua permanenza, tanto da fargli dichiarare: “Resto qui? Non lo so, c’è ancora troppa amarezza”.

Un allenatore che, a detta degli addetti ai lavori: “Gioca male ma vince”. Lui ha però una carta special da giocare: l’assonanza del suo nome con quello del nostro Patron. L’accoppiata enologica Rosso Toscano, configura un Sangiovese DOC con interessanti profumi e sapori. Ma la domanda che in molti si fanno, soprattutto pensando ai nomi già accantonati nel recente passato, recita: “Qual è l’identikit che ha in mente la società?” Lo scopriremo solo vivendo, come diceva il mitico Mogol.

In pentola, peraltro, bolle anche la questione direttore sportivo. La candidatura perfetta (anche per i rapporti con Sagramola) aveva un nome e un cognome: Renzo Castagnini. Il quale però ha scelto di ritornare a Brescia con Cellino, in attesa del ritiro delle Rondinelle. A proposito di ritiro, una vocina di mercato vuole che il Lane abbia deciso quest’anno di non andare a fare la preparazione ad Asiago, puntando su un raduno a Fellette di Romano, negli impianti di proprietà. Se la voce fosse confermata, sarebbe un bel dispiacere per i supporters berici, abituati a coniugare la curiosità per la nuova squadra con i prati verdi dell’Altopiano. Ma torniamo ad DS. Il club biancorosso dopo aver giubilato Balzaretti, Vallone e il Santo Algoritmo, si è mosso a 360°, sondando diversi nomi (Leone e Gemmi su tutti) ma ricevendone sempre un cordiale diniego. Al momento non ci sono rumors convincenti. Probabilmente, sottotraccia, si sta trattando con insistenza.

Anche in questo caso si tratta di capire il profilo esatto che guida la ricerca. Un vecchio marpione navigato, un esperto di mercato dai contatti importanti, un giovane rampante proiettato verso il futuro? A proposito di vecchi marpioni, un nome balza alla mente del vecchio Baffo. Sto pensando a Mauro Gibellini, che è libero da impegni. Personaggio non di primo pelo (ha 70 anni suonati) ma gode di una carriera dirigenziale ai massimi livelli (SudTirol, Hellas Verona, Cremonese, ecc.). Uno che sul calcio non ha niente da imparare, insomma. E’ solo un’idea, intendiamoci. E non provenendo dalla stanza dei bottoni di sicuro non sarà nemmeno presa in considerazione.

Allo stato attuale, in assenza della voce ufficiale della Società, dobbiamo accontentarci delle soffiate che riusciamo a raccogliere qua e là nell’ambiente del calcio. Dopo tanti anni di giornalismo, per fortuna, qualche amico nei posti chiave ce l’abbiamo tutti. E così riusciamo non lasciare i tifosi a secco di indiscrezioni. Magari a Sagramola diamo fastidio, perché lui preferirebbe lavorare nel silenzio. Lo capisco benissimo. Ma i giornali (e i giornalisti) non sono l’ufficio stampa del Vicenza. Ognuno deve fare il suo lavoro, meglio che può. E senza astio reciproco…