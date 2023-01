Calciomercato: l'attaccante del Vicenza Filippo Alessio in direzione Empoli

Filippo Alessio, attaccante 18enne che con la Primavera del LR Vicenza ha fatto bene e che con la prima squadra ha segnato un gol in Coppa Italia ed ha fornito un assist vincente a dun compagno, pare oramai destinato ad approdare all'Empoli. Lo conferma nel pomeriggio di venerdì 27 gennaio 2023 Biancorossi.net che può vantare una fote assai accreditata. Nelle settimane scorse la dirigenza del Lane per assicurarsi l'attaccante campano Davide Merola aveva mnesso sul tavolo anche il cartellino di Filippo Alessio. La trattativa poi è saltata per volontà dello stesso Merola di approdare altrove, ma il club toscano è tornato sul giovane (classe 2004) attaccante biancorosso nato a Montebelluna. Alessio era tra i desiderata della Roma: una settimana fa lo confermava il sito Laroma24.it che dava già per avanzate le trattative tra il Vicenza e il club capitolino. Ma in giallorosso Alessio sarebbe approdato ad un posto alla Primavera e non certo in prima squadra. La trattative quindi si è raffreddata. Seocondo l'info-blog biancorosso diretto da Corrado Ferretto, Vicenza e Empoli avrebbero impostato l’operazione "con la formula del prestito oneroso (150 mila euro) con diritto di riscatto a favore dell’Empoli a circa 850 mila euro".