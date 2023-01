Calciomercato: il terzino Gning dell'Arzignano Valchiampo in prestito all'Union Clodiense

Serie C

Serie C Girone A

La società FC Arzignano Valchiampo comunica con una nota che il terzino sinistro classe 2003, Abdoulaye Coly Gning, è stato trasferito temporaneamente all’Union Clodiense Chioggia Sottomarina, club veneto di Serie D dove Gning sarà aggregato per la seconda parte della stagione 2022-2023.

Dallo scorso anno in maglia gialloceleste, il giovane terzino ha conquistato con l'Arzignano Valchiampo la Promozione in Lega Pro vincendo il Girone C 2021-2022.