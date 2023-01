Calciomercato: il portiere dell'Arzignano Giacomo Volpe passa al Feralpisalò

Il FC Arzignano Valchiampo ha comunicato in qeusti giorni l'ufficialità del trasferimento del ???????? ??????? ????? Al Feralpisalò che milita sempre in serie C nel girone A. «Ringraziamo il giocatore per aver vestito in questi mesi la maglia numero 1 gialloceleste con professionalità - recita una nota della società -, intelligenza ed educazione dentro e fuori dal campo».

Feralpisalò ha confermato con una nota a stretto giro di posta «di aver acquisito, a titolo definitivo dall’Arzignano Valchiampo, le prestazioni sportive del calciatore Giacomo Volpe». Il portiere, classe 1996, ha firmato con i Leoni del Garda fino al 30 giugno 2023. Volpe, cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha militato per 3 stagioni in Serie B con la Cremonese collezionando 11 presenze. Vestirà la maglia numero 22.