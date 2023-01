Calciomercato: il LR Vicenza ottiene in prestito il difensore senegalese Ndiaye dalla Cremonese

Serie C

Serie C Girone A

La società LR Vicenza comunica con una nota "di aver acquisito dall’US Cremonese, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Maissa Codou Ndiaye".

Ndiaye è un difensore senegalese che compie 21 anni il 28 gennaio 2023. E' arrivato l'estate scorsa nel club grigiorosso, a titolo definitivo, dalla Roma.

Nella Primavera giallorossa ha disputato 63 partite, siglando tre reti e divenendo una colonna della difesa, con la quale, nella scorsa stagione, ha conquistato il primo posto nel girone e la finale per lo Scudetto Primavera.

Per un difensore che arriva, uno che è pronto ad andarsene: secondo Biancorossi.net Emanuele Padella sarebbe molto vicino al trasferimento al Mantova, anche se personalmente preferirebbe il Viterbo per ritrovare il suo amico ed ex compagno di squadra Marotta. Ma la prima ipotesi viene considerata la più accreditata.